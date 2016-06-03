GENÇLİK MERKEZİNDEN SANATSAL SERGİ

Bayburt Gençlik Merkezi resim atölyesi kursiyerlerinin, yedi aylık çalışmalarının yer aldığı Yağlı Boya Resim Sergisi açıldı.

Rabia Kadıoğlu Parkı'ndaki sergi açılışına Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, Gençlik Merkezi Resim Kursu Öğretmeni Aziz Aydın ile kursiyerler katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu sergi açılışında yaptığı konuşmada;

“Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bayburt Gençlik Merkezi olarak resim, ebru, fotoğrafçılık kulüplerimizin yıl boyunca emek vererek ortaya koyduğu eserleri yılsonu sergisinde görücüye çıkardık. Çoruh Nehri kenarında yürüyüş yolu üzerinde sergilediğimiz birbirinden renkli çok sayıda eserin yer aldığı sergiye ilgi büyüktü. Buradan sergimize katılan herkese ve sergimizde emeği geçen hocalarımıza, gençlerimize teşekkür ederiz.” dedi

Resim Kursu Öğretmeni Aydın, sergide Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi'ndeki 20 kursiyerin yedi aylık çalışmasından oluşan 40 yağlı boya eserin sergilendiğini söyledi.

Kursiyerlerin yaklaşık iki aylık altyapı eğitimlerinin ardından 368 saatlik bir modül eğitimi ile kursa devam ettiklerini belirten Aydın, "Bu modülü tamamladıktan sonra kursiyerlerimiz çalışmaya devam etmek istedi. Bu çalışmanın ardından 40 yağlı boya eser ortaya çıktı. Bu öğrencilerimiz arasında ilk defa yağlı boya çalışanlar da var." dedi.

Aydın, öğrencilerinin disiplinli çalışmasıyla eserlerin ardı ardına oluştuğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizin bu çalışmaları ilk olarak Gençlik Haftası'nda Ankara'da sergilendi. O serginin ardından ikinci sergimizi de Bayburt'ta açtık. Sergimizin üçüncüsü de Bayburt Halk Eğitim Merkezi ve Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi'nde yapılacak. Bu sergilerde de eserlerin bir kısmı yine Bayburt'ta, bir kısmı ise Aydıntepe ilçemizde yine sanatseverlerin beğenisine sunulacak." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Uğurlu ve diğer protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini kesti. Sergiyi gezen katılımcılara Aydın, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

















