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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu’ndan, Rektör Türkmen’e Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i ziyaret etti.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu’ndan, Rektör Türkmen’e Ziyaret
11 Ocak 2022 Salı 16:55

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Üniversitesi ile Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü himayelerinde, Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezinde kurulan ‘Genç Ofis’ ve Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Genel Müdür Topoğlu, Rektör Türkmen’e misafirperverliği için teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Genel Müdür Topoğlu’na teşekkür eden Rektör Türkmen ise gençlik ve spor camiası ile etkin ve sürekli işbirliği kurarak, Bayburt Üniversitesini daha ileriye götürmek adına yeni dönemde emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtti.

Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezinde yer alan Genç Ofis’in yanı sıra özellikli birçok birimin de yakından incelendiği ziyarette, Genel Müdür Yardımcısı M. Tayyip Kahyaoğlu, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Metin Uçurum, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Çetin Yaman, Gençlik Hizmetleri Müdürü M. Zafer Battal da yer aldı.

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