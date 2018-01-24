Bayburt İl Müftülüğü bünyesinde , Kalkınma Bakanlığı, Bayburt Valiliği ve SODES işbirliği ile hazırlanan “Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır” Projesi başlatılmış olup hali hazırda proje faaliyetlerine devam etmektedir.

Proje kapsamında 30 bayan kız kuran kursu öğrencisine Ney Kursu, ortaokul ve lise gençleri için futbol turnuvası, kitap okuma kampanyaları, İl içi ve il dışı geziler Ödüllü hadis siyer-i Nebi ve Kuranı kerim yarışmaları dersleri planlanmıştır. 8 ay sürecek projeye 0-18 yaş arasındaki Ortaokul ve liseye devam eden ve de İl müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kuran Kursları öğrencileri gençlerimiz başvurabilecektir.

Projenin Detayları şöyle;

Bayburt ilimizde ortaokul, lise ve Kuran Kurslarımızda eğitim gören gençlerimizin sosyal, kültürel+ ve sportif becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan “Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır” Projesi kapsamında, eğitim gören 60 ortaokul öğrencisi ile futbol turnuvası , 30 Kız Kuran Kursu öğrencisine Ney kursu eğitimi verilecektir. Eğitimler Bayburt il Müftülüğü bünyesinde oluşturulan Gençlik Merkezinde 30 kişiye uzman eğitmenler gözetiminde yapılacaktır. Ayrıca bu eğitimlere katılan kursiyerlerden 30 kişiye sertifika verilmesi planlanmaktadır. Bu projede oluşturulacak Kütüphane tefriş edilerek gençlerimizin hizmetine sunulurken oluşturulacak okuma grupları ile kitap okuma kampanyaları düzenlenecektir. Sinema gösterileri il dışı ve il içi gezilerle gençlerimizin kültürel gelişimlerine katkı sağlanacaktır. Yapılacak ödüllü yarışmalar ile gençlerimizin gelişimlerini sağlamalarında yardımcı olunurken yapılacak tamamlayıcı etkinlikler ve konferanslarla onların dış dünya hakkında bilinçlenmeleri sağlanıp zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları hedeflenmektedir. Proje süresince yapılacak düzenli konferans ve bilgilendirmeler ile madde bağımlığı ile mücadele edilecek olup, eğitime katılan çocuklara etkili iletişim seminerleri düzenlenecektir.

Projeden yararlanmak ve faaliyetlere katılmak isteyen gençlerimiz Bayburt İl Müftülüğü Sodes Proje uygulama birimine başvuru yapabilirler.