Gençlerin Kadrajından Bayburt, Fotoğraf Yarışması

Anadolu Gençlik Derneği Bayburt Şubesi Liseler Komisyonu, Bayburt’un kurtuluşunun 103. yılına özel liseli öğrencilerin katılımına yönelik ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor.

Yarışmaya, Bayburt’un taş binaları, tarihi mekanları, doğal güzelliklerinin yer alacağı fotoğraflar ile katılım sağlanabilecek. Yarışmaya katılmak için lise öğrencisi olmak ve çekilen fotoğrafın mail olarak [email protected] adresine veya Instagramdan @AGDBayburtKadinLiseler adresine “İsim-Soyisim” ve “Telefon Numarası” bilgileri ile gönderilmesi yeterli olacak.

Bir kişi en fazla iki fotoğraf ile katılabilecek.

Ödüller

Birinci: Akıllı Saat

İkinci ve Üçüncü: Kitap Seti

Son katılım tarihi: 21 Şubat 2021





