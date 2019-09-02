Bayburt Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 16.00 da başlayan karşılaşmada Ligin tecrübeli takımı Birevim Elazığ Spor ile karşılaştı.

TFF 2 Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Özel İdare Spor, Sahasında ağırladığı Birevim Elazığ Sporu 3 – 1 yenerek lig siftahını 3 puanla yaptı.

İlk maçında ayağa iyi pas yapan ve kanatları çok iyi kullanan bir takım görüntüsü çizen Bayburt Özel İdare spor, Elazığ karşısından 2-1 galip ayrıldı. Saat 16.00’da Genç Osman Stadyumunda oynanan karşılaşmada Bayburt Özel İdare taraftarı takımını yalnız bırakmadı.

İlk dakikalarda rakip kalede baskı kuran temsilcimiz 5. dakikada köşe atışında sezonun ilk golünü attı. Kornerden gelen topa iyi yükselen Tayyib Kanarya kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. Golün ardından özellikle kanatlardan rakip sahaya bindirmeler yapan temsilcimiz 34. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelen ortaya yine iyi yükselen Tayyib Kanarya takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. İlk yarı Bayburt Özel İdare spor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarıda Birevim Elazığ spor’un bir topu direkten döndü

Maçın ikinci yarısına Birevim Elazığ daha iyi başladı. 48. dakikada ceza sahası dışından kaleye vurulan şut penaltı noktası üzerinde Birevim Elazığ spor’un golcü ismi Serdar Özbayraktar’ın önünde kaldı. Serdar Özbayraktar kaleciyi de çalımlayarak boş filelere topu bıraktı. 2-1

İkinci yarının 15 dakikasında baskılı bir oyun ortaya ve birkaç gol pozisyonuna da giren Birevim Elazığ spor bu baskısını sürdüremedi. 60. dakikadan itibaren daha çok orta saha mücadelesine sahne olan maçın uzatma dakikalarında temsilcimiz bir gol daha bularak durumu 3-1’e getirdi.

Maçın uzatma dakikalarında ise Alper Tursun topu orta sahadan alarak, rakiplerini geçerek taşıdığı pozisyonda yaptığı ortayı Yusuf Onur Arıkan ile kaleye gönderdi, rakip defans oyuncusuna da çarpan top filelerle buluştu. Maç temsilcimizin 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: FERHAN KESTANLIOĞLU (xxx), AHMET ŞİMŞEK (xx), MUSTAFA HAN (xx)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Alişan (xxx),Erol (xxx),Emre (xx) (Alper xx),Bilal (xxx ),Haydar (xxx) ,Furkan ( xx),Niyazi (xx) ( Dk.61 Azad xx),Tayyib (xxx) ,Yusuf Onur (xxx) , Muhammet Mahmut (xx),İsmet (xx)

BİREVİM ELAZIĞ SPOR: Ahmet ( xx ),Onur (xx),Yiğitcan (x), Ahmet Burak (xx) ,Murat Ceylan (xx),Kadir (x) (Dk 46 Enes xx),Ömer(x) (Dk.82 Fırat (xx) ,Serdar (xx),Cengiz han (xx),Murat Özen (xx) ,Kadir (xx) (Dk 74 Hasan xx) ,

GOLLER : 5,35 Tayyib Bayburt Özel İdare Spor ,47 Serdar (Birevim Elazığ Spor)

SARI KARTLAR: Furkan Bayburt Özel İdare ,Serdar Birevim Elazığ Spor