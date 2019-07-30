 ﻿
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
0
DEDE KORKUT SERGİSİ
DEDE KORKUT SERGİSİ
0
0
0
banner399

GELENEKSEL CİRİT SPORU İCRA EDİLDİ..

Bu yıl 25. si düzenlenen Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası düzenlendi.

GELENEKSEL CİRİT SPORU İCRA EDİLDİ..
30 Temmuz 2019 Salı 15:09

Bayburt Belediyesi Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakaları Eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli,  Bayburt Eski Belediye Başkanı Muammer Daştan, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin,  Bayburtlu İş Adamları Kemal Coşkun ve Avni Ersoy ile vatandaşlar takip etti.

Kazanan Dostluk Oldu

Bayburt, 21 Şubat, Genç Osman,  Dede Korkut ve İpekyolu Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabakalar oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Dede Korkut’a özel icra edilen müsabakalarda kazanan dostluk olurken müsabakalar sonunda Eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin İş Adamları Kemal Coşkun ile Avni Ersoy kulüp başkanlarına günün anısına plaket takdim ettiler.  

Geleneksel Yaşamımızın En Önem Öğelerinden Biri Cirit

Plaket takdiminin ardından kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Orta Asya’dan Anadolu’ya göçle gelen cirit Anadolu topraklarında atlı spor kulüpleriyle varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Geleneksel yaşamımızın en önemli öğelerinden biri olan cirit ve bugün Bayburt’ta, yiğitler otağında cirit ekiplerimiz karşılaşmalarına devam ediyor. Bu geleneksel olarak devam edecek ve gelecek kuşaklara da bu kültür öğesinin en önemli unsurunu aktarmaya çalışacağız” dedi.

Etiketler; #CİRİT
İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
AİLE YAŞAM MERKEZİNDEN DEDE KORKUT’A ÖZEL SERGİ
Sonraki Haber
ÇETİN AKDENİZ VE EKİBİ MEST ETTİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.