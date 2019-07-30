Bu yıl 25. si düzenlenen Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası düzenlendi.

Bayburt Belediyesi Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakaları Eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Bayburt Eski Belediye Başkanı Muammer Daştan, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, Bayburtlu İş Adamları Kemal Coşkun ve Avni Ersoy ile vatandaşlar takip etti.

Kazanan Dostluk Oldu

Bayburt, 21 Şubat, Genç Osman, Dede Korkut ve İpekyolu Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabakalar oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Dede Korkut’a özel icra edilen müsabakalarda kazanan dostluk olurken müsabakalar sonunda Eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin İş Adamları Kemal Coşkun ile Avni Ersoy kulüp başkanlarına günün anısına plaket takdim ettiler.

Geleneksel Yaşamımızın En Önem Öğelerinden Biri Cirit

Plaket takdiminin ardından kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Orta Asya’dan Anadolu’ya göçle gelen cirit Anadolu topraklarında atlı spor kulüpleriyle varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Geleneksel yaşamımızın en önemli öğelerinden biri olan cirit ve bugün Bayburt’ta, yiğitler otağında cirit ekiplerimiz karşılaşmalarına devam ediyor. Bu geleneksel olarak devam edecek ve gelecek kuşaklara da bu kültür öğesinin en önemli unsurunu aktarmaya çalışacağız” dedi.