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Gazi Üniversitesinde,Bayburt Köşesi

Gazi Üniversitesinde Kurulan Bayburt Üniversitesi Köşesinin Açılışı Yapıldı

Gazi Üniversitesinde,Bayburt Köşesi
28 Mart 2022 Pazartesi 10:46

BAYBURTGÜNDEM-  YÖK Anadolu Projesi kapsamında eşleşen Bayburt Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi arasında çalışmalar devam ediyor.

YÖK Anadolu Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gazi Üniversitesinde özel bir Bayburt Üniversitesi Köşesi oluşturuldu. Oluşturulan özel bölümün açılışı ise Milletvekilleri, bürokratlar, üniversitelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesinde oluşturulan Bayburt Üniversitesi Köşesinde, Bayburt Üniversitesi tarafından tescillendirilen Ehram, Organik Bayburt Balı ve Aydıntepe Şeker Fasülyesinin yanı sıra Bayburt Üniversitesi organik tarım alanlarında yetiştirilen Bayburt Tarhunu, Sarı Kantaron Yağı, Nohut, Bayburt Üniversitesi Ehram Atölyesinde ehram kumaşından üretilen ehram, şal, kravat, atkı, çanta, cüzdan, tablo gibi ürünler ile Bayburt Üniversitesi tarafından yayınlanan eserler yer alıyor.

Yöresel ve organik ürünlerimiz ile birlikte Bayburt Üniversitesi tarafından yayın dünyasına kazandırılan Tarihi ve Kültürel Varlıklarıyla Bayburt, Bayburtlu Zihni Divanı, Kısas-ı Enbiya, Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri, Cumhuriyet Döneminde Bayburt, Bayburtlu Celali Baba’nın Şiir Dünyası gibi Bayburt tarihi ve kültürünün ele alındığı daha onlarca eser de oluşturulan özel bölümde sergileniyor.

Gerçekleştirilen açılış programına; Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Danıştay Üyesi Aydemir Tunç, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, TBMM Başkan Danışmanı İbrahim Hakkı Polat, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Mete Yusuf Ustabulut, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Buluç, Prof. Dr. Fazlı Polat, Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Gazi Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesinden dekanlar, öğretim üyeleri ve idari personeller katıldı.

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