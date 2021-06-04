GAZİ ÜNİVERSİTESİ HEYETİNDEN VALİ CÜNEYT EPCİM’E ZİYARET

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Anadolu Projesi kapsamında Bayburt Üniversitesi ile eşleştirilen Gazi Üniversitesi’nden bir heyet Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Vali Epcim, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ile Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yer aldığı heyetle Valilik Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Prof. Dr. Yıldız ve Prof. Dr. Türkmen eşliğinde ziyaretine gelen heyete teşekkür eden Vali Epcim, kendilerini Bayburt’ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bayburt Üniversitesi’nin YÖK Anadolu Projesi kapsamında Gazi Üniversitesi ile eşleştirildiğine değinen Vali Epcim, “Bayburt Üniversitemiz kardeş üniversite protokolü çerçevesinde Gazi Üniversitesi ile çok büyük başarılara imza atacak. İnşallah el birliğiyle bunu başaracağız. Şehrimizin en önemli dinamiği ve gücü üniversitemiz. Nüfus ölçeğine göre şehrimiz olağanüstü bir üniversiteye sahip. Bu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükumetimizin Bayburt’a verdiği önemin bir göstergesi. Küçük ama özgün; milli ve manevi değerlerin yaşatıldığı bir şehir. Bu şehirde özellikle eğitime önem verildiğini söylemek lazım.” dedi.

Vali Epcim, pandemi sürecinin eğitim öğretim faaliyetlerinde de kesintiye sebep olduğuna işaret ederek bu süreçte üniversitenin öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkat çekti.

Yaşananların üniversiteye olan desteği artıracağına vurgu yapan Vali Epcim, “Bu da üniversitemizin daha başarılı olmasına önemli bir destek sağlayacak diye düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Vali Epcim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın pandemi sürecinin zorluklarına rağmen tüm Türkiye’de spor alt yapılarını geliştirmeye devam ettiğine vurgu yaptı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise Trabzon’un Sürmene ilçesinden oluşu dolayısıyla Bayburt’un gelişimini yakından takip ettiğini kaydetti. Bayburt Üniversitesi’ne çeşitli alanlarda destek verdiklerini ve bunların dışında neler yapabileceklerine ilişkin ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Yıldız, “İnşallah süreç içerisinde daha büyük desteklerimiz olacak. Gazi Üniversitesi her alanda, mühendislik, tıp, eczacılık, sağlık bilimleri alanın çok güçlü bir üniversite. Alt yapısı çok güçlü. Bayburt’a her halükarda hizmet vermeye hazırız.” diye konuştu.

Rektör Yıldız, Vali Epcim’e misafirperverliği ve kabulü dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Rektör Yıldız’ın değerlendirmeleri üzerine Vali Epcim şunları ekledi: “Biz de üniversitemizin Gazi Üniversitesi ile eşleşmesinden çok memnuniyet duyduk. Buradaki akademisyenlerimiz ve üniversite camiasında da bir heyecan oluşturdu. En önemli üniversitelerden. Kadro genişliği itibariyle de en büyüklerinden olduğunu biliyoruz.”

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de heyetle gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Rektör Türkmen, lisansüstü eğitimde bazı düzenlemeler nedeniyle yaşanan sorunlar olduğuna vurgu yaparak proje kapsamında bu sorunların çözümüne yönelik girişimde bulunacaklarını aktardı. Gazi Üniversitesi’nden bu noktada destek beklediklerini dile getiren Rektör Türkmen, “Bizim en önemli beklentimiz lisansüstü eğitimde. Bizim öğretim üyelerimizin yüzde 70’i lisansüstü eğitimde danışmanlık alamıyor. Alanlarında program olmadığı için danışmanlık alamadıkları zaman doçentlik süreçleri gecikiyor. Bilimsel yayın üretimi az oluyor. Bu iki yön akademisyenleri zorluyor. Üniversitemizi de aslında aşağı çekiyor. YÖK bu konuda biraz esneklik sağlar, Gazi Üniversitesi ile ortak programlar açabilirsek bizim için en büyük kazanç bu olacak. Sayın Rektörümüzden bu konuda hassaten bir destek rica ettik. Proje kapsamında benim de en önemli talebim o olacak. İnşallah bunu çözersek sadece bizim değil, bizim kuşağımızdaki genç üniversitelerin en büyük kazanımı o olur. Çünkü büyük üniversitelerde profesörlerin yaygın olduğu bir ters piramit var. Biz de tam tersi bir durum mevcut.” değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret çeşitli alanlarda yapılan bilgi alışverişinin ardından sona erdi.

Ziyarette Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba, Gazi Üniversitesi Vakfı Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Fahri Temizyürek, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Kulüpleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Ünsal, Spor Eğitim ve Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü Yılmaz ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı yer aldı.