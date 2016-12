Garanti Anadolu Sohbetleri" Bayburtta

Garanti Bankasının düzenlediği "Garanti Anadolu Sohbetleri"nin 105. toplantısı Bayburt'ta yapıldı.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, Şair Zihni Kültür Merkezindeki toplantıda yaptığı konuşmada, Garanti Anadolu Sohbetleri kapsamında Türkiye'nin üreten güçleri olan 35 bine yakın KOBİ'yle bir araya geldiklerini, birbirlerini dinleyerek birikim ve deneyimlerini paylaştıklarını söyledi.Düzenledikleri bu toplantılara katılan 400'ü aşkın konuşmacıların rehberliğinde kentlerin gelişim alanlarını irdelediklerini belirten Karadere, "Şehirlerin ekonomik ve toplumsal gelişimine, ulusal ve hatta küresel rekabet gücüne katkı sağlayacak uzun vadeli ve çok yönlü stratejiler üretmeyi hedefledik" dedi.Karadere, her toplantının ardından bu paylaşımları somut, uygulanabilir projeler olarak hayata geçirmenin yollarını aradıklarını anlatarak, "Bu anlayışla, Garanti Anadolu Sohbetleri, Türkiye'nin iller bazında en uzun soluklu projesi olmayı başardı. Şehre ve işletmelere değer katan somut uygulamaların temelinin atıldığı bir marka haline geldi. Biz 2002 yılında başladığımız sohbetlerimize artan bir heyecanla devam ediyoruz. Bu heyecanı diri tutan başlıca neden ise her Anadolu kentinde ayrı tatlar, farklı güzellikler keşfedebiliyor olmak" ifadelerini kulandı.Ziyaret ettikleri her ilde olduğu gibi Bayburt içinde ayrıntılı bir ön çalışma yaptıklarını ve çalışmada çeşitli bulgular elde ettiklerini kaydeden Karadere, şöyle devam etti:"Bayburt ekonomisinin sorunlarından biri, turizm potansiyelinden yeterince yararlamamamak olarak belirtiliyor. Bayburt, akarsuları, vadileri, dağlarıyla, tarihi ve kültürel varlıklarıyla ülkemizin tek tipleşen kentlerden çok farklı. Gittikçe birbirinin aynı olmaya başlayan kendine özgülüğünü hızla yitiren şehirlerin çoğaldığı ülkemizde, bu önemli fırsat ve ayrıcalık."Karadere, doğayla farklı kültür ve yaşam biçimleriyle bütünleşen, çevreye duyarlı alternatif turizm ürünlerine eğilimin arttığına dikkati çekerek, Bayburt'un, bozulmamış doğa yapısı, yaşayan yöre kültürü ve eko turizme olanak sağlayan yaylalarıyla önemli bir potansiyeli oluşturduğunu ifade etti.Toplantı, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın 'Kültür-Sanat ve Sivil Toplumun Bölgeye Etkileri', İskender Çayla'nın 'Turizmde Farklılaşma', Mahmut Eskiyörük'ün 'Türkiye-Tarım Hayvancılık Sektörü ve Tire Süt Örneği', Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer'in 'Bayburt'ta Akıllı Kırsal Gelişme Modelleri Uygulanabilir mi?' ve Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'ın 'Makroekonomik Veriler Işığında Bayburt'un Bugünü ve Geleceği' konulu sunumlarıyla sona erdi.