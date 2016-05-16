Garanti Anadolu Sohbetleri 25 Mayısta Bayburt’ta

Garanti Bankası Genel Müdür yardımcısı Nafiz Karadere’nin katılacağıGaranti Anadolu sohbet programı 25 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da Bayburt Kültür Merkezinde yapılacak.

Garanti Anadolu Sohbetleri 25 Mayısta Bayburt’ta
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Garanti Anadolu Bayburt sohbet programına,Bayburt’un Ekonomik ve Kentsel Gelişimine yönelik yeni fikirler üretmek hedefiyle,Dünya Gazetesi,Bayburt Ticaret ve Sanayi odasının İşbirliğiyle düzenlenecek 105.Garanti Anadolu sohbetleri programına hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşecek.
Karadere Garanti Anadolu bilgilendirme sohbet programında Bayburtlu hemşerilerimizi bekliyorum dedi.
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