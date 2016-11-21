FTÖ/PDY SORUŞTURMASINDA BAYBURT İL İMAMI OLDUĞU İDDASIYLA ARANAN ŞAHIS BOLUDA YAKALANDI

Bayburt'ta Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde Bayburt “il imamı” olduğu iddiasıyla aranan şahıs Bolu'da bir yaylada yakalandı.

FTÖ/PDY SORUŞTURMASINDA BAYBURT İL İMAMI OLDUĞU İDDASIYLA ARANAN ŞAHIS BOLUDA YAKALANDI
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Bayburt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şubat ayında örgütün sözde Bayburt “il imamı” olduğu öne sürülen Ayhan I’ın yerine “Celalettin” kod adlı Cengiz D’nin görevlendirildiğini tespit etti.
 
Cengiz D’nin, örgütün 15 Temmuzdaki darbe girişiminin ardından Boludaki yayla evinde saklandığını belirleyen Bayburt KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu’da Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerin ortaklaşa düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayburt Adliyesine sevk edilen Cengiz D, çıkarıldığı mahkemece ceza evine gönderildi.
 
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