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Fırınlar İçin Temel Gıda Hijyeni Eğitimi

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında 18.01.2017 tarihinde imzalanan protokol gereği; Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda fırın işletmelerine hijyen eğitimi düzenlendi. Yoğun katılım ile gerçekleşen eğitimde gıda hijyeni, işletme hijyeni ve gıda güvenliği ile ilgili ayrıntılı bilgiler verildi.

Fırınlar İçin Temel Gıda Hijyeni Eğitimi
11 Mayıs 2018 Cuma 12:02

Gıda işletmelerimizde hijyen ve gıda güvenliği bilincinin oluşturulması amaçlanan eğitimde, Fırıncılık ve Pastane Mamulleri Üretimi İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi tanıtılmış ve mevzuat gerekliliklerinin fırın işletmelerinde nasıl uygulanacağı anlatılmıştır.

Eğitim sonunda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sayın Abdulkadir Karabulut ‘‘Fırıncılarımızın toplumun her kesimini ilgilendiren kutsal bir meslek grubunu oluşturduklarını, hijyen eğitiminin de bu mesleğin icraasında büyük önem arz ettiğini’’ belirtti. İl Müdürlüğümüz Gıda Mühendislerince yapılan sınav ile birlikte eğitim sonlandırıldı.

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