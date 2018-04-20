Aslan Dağı mevkiinde gerçekleştirilen etkinlik öncesi Kur’an- Kerim okunarak şehitlerimiz için dualar edildi.

Vali Pehlivan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı Şehitleri için kurulan hatıra ormanında düzenlenen etkinliğe katılmaktan dolayı son derece memnun olduğunu söyledi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Pehlivan, ziyadesiyle önemli bir faaliyet olarak değerlendirdiği ağaçlandırmanın Şehitlerimizin manevi hatırası adına yapılmasının etkinliği daha da anlamlı hale getirdiğini belirtti.

Etkinlik vesilesiyle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda Şehit düşenler başta olmak üzere tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ettiğini dile getiren Vali Pehlivan, “İnanıyorum ki; bu ağaçlar büyüyüp yeşerdikçe buradan gelip geçen her vatandaşımız şehitlerimize birer Fatiha okuyacaktır. Güvenlik kuvvetlerimiz milletimizin, devletimizin bekası için mücadelelerini devam ettiriyor. Ne mutlu bizlere ki; böylesine gurur duyulacak, gıpta edilecek bir millete sahibiz. Bu güzel ağaçlandırma faaliyetinin ve hatıra ormanının hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Ağaç dikmenin dünyaya bir hediye olduğu değerlendirmesinde bulunan Vali Pehlivan, “Son dönemde ağaçlandırma yüzdemiz Hükümetimizin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’mızın çok kapsamlı faaliyetleriyle yüzde 24’lerden yüzde 30’lara çıktı. Bu da gurur duyulacak bir durum. Yüzde 56’sı mera alanı olan ilimiz de; son yıllarda yoğunlaşan ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığını yüzde 4’lerden yüzde 10 bandına doğru yükseltti. Meralarımızı da, ormanlarımızı da koruyup bugün olduğu gibi yeni fidanları ormana dönüştürmek için bu ve benzeri faaliyetleri bundan sonra da inşallah hep birlikte devam ettireceğiz. Tekrar bu hatıra ormanının oluşturulmasında emeklerinden dolayı, Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza, Cumhuriyet Başsavcılığı’mızın çalışanlarına, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’müze, katkılarını esirgemeyen Bayburt Belediyesi, Orman İşletme İl Müdürlüğü ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise ağaç dikmenin hem kültürümüzde hem inancımızda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Etkinlik vesilesiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde yükümlü olanların cezalarını da infaz ettiğini bildiren Tiryaki, “Bir çok hayrı içerisinde barındıran bir faaliyet. Bu sebeple yükümlü kardeşlerimiz hem cezalarını infaz ediyorlar hem de ağaç dikmek gibi kutsi bir vazifeyi de kamuya, devlete ve millete hizmet ederek icra etmiş oluyorlar. Bu vesileyle başta Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü’müze, Orman İşletme Müdürlüğü’müze, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’müze, Belediye Başkanlığı’mıza ve bugün buraya teşrifinizle manevi desteklerinizi esirgemediğinizden dolayı hepinize saygı, şükran ve minnetlerimi arz ediyorum. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda canını bu vatan için feda etmiş şehitlerimiz başta olmak üzere 1400 sene boyunca, milletimizin bu topraklara gelmesinden bugüne, vermiş olduğumuz tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ve beraberindekilerle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.

Etkinliğe Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Gümüşhane – Bayburt Bölge Baro Başkanı Serkan Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri, ilgili kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.