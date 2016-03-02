Fikret Aksoy, güven tazeledi

Türk Kızılayı Bayburt Şubesi 2016 yılı olağan kongresini gerçekleştirdi. Mevcut başkan Fikret Aksoy, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. Aksoy'un yönetim kurulunda Günay Göktürk, Zübeyde Çelik, Hakan Karapınar, Osman Gürbüz, Ali Karslı, Ensar Yerlikaya, Cengiz Babaoğlu ve Yasin Aktaş yer aldı. Denetim kurulu üyeliklerine ise, Kemal Yücel ve Ömer Akdeniz seçildi.

Fikret Aksoy, güven tazeledi
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"Hedefimiz şubemize bir hizmet binası kazandırmak"
 
Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleşen ve divan başkanlığını Yusuf Elçi'nin yaptığı kongrede bir konuşma yapan başkan Fikret Aksoy, 3 yılda yapılan hizmetleri anlatarak, emek veren herkese teşekkür etti.
 
Aksoy, Türk Kızılayı Bayburt Şubesi'nin yeni dönemde hedefinin bir hizmet binası kazandırmak olduğunu kaydederek, "Türkiye'de sadece Bayburt ve Hakkari'de kızılayın hizmet binası yok. Onun için yeni dönemde bu konuya ağırlık vereceğiz. Arsamız hazır. Bu arsanın alınmasında dönemin Maliye Bakanı Müsteşarı ve şimdiki bakanımız Naci Ağbal'ın destekleri büyük oldu. Yine Maliye Bakanımız sayın Naci Ağbal ve Milletvekilimiz sayın Şahap Kavcıoğlu'nun da katkılarıyla yeni dönemde kızılaya ait 5 katlı bir bina kazandıracağız" diye konuştu.
 
Aksoy, konuşmasının ardından Türk Kızlayı Bayburt Şubesi'ne destek sunan Hayri Tekin, Ali Karslı, Recep Koçer ve Ziya Kacır'a birer bakır işleme hediye takdim etti. 
 
Dilek  ve temenniler bölümünde söz alan kızılay üyeleri Eyüp Görgülü ve İlhami Polat ise, derneğin çalışmlarında çok büyük mesafeler kat edildiğini ifade ederek, yeni dönemde binanın yapılması için tüm Bayburt'un seferber olması gerektiğini dile getirdiler.  
 

Etiketler; #FİKRET AKSOY #KIZILAY
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