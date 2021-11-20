FEYZİOĞLU,BAYBURT BAROSU'NU ZİYARET ETTİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Bayburt Barosu'nu ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM- Akşam yemeğinde Bayburt Barosu avukatlarıyla bir araya gelen Feyzioğlu'na Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan, Gümüşhane Barosu Başkanı Av. Metin Aslan ve Ardahan Barosu Başkanı Av. Murat Yolcu eşlik etti. Bayburt Barosu Başkanı Avukat Serkan Pekmezci, baro çalışmaları hakkında verdiği bilgiden sonra, Feyzioğlu'nu Bayburt'ta görmekten duyduğu mennuniyeti dile getirdi.

TBB Başkanı Feyzioğlu da Bayburt Baro binasının çok güzel tasarlandığını ve meslektaşlarına yakışan bir mekan olduğunu belirtti. Feyzioğlu, gündeme dair gazetecilere yaptığı açıklamada ise, başkanlığı döneminde yapılan hizmetlere değindi. 8 yılını Anadolu yollarında geçirdiğini, böylelikle sahada eksikleri görüp ona göre çözüm ürettiklerini belirten Feyzioğlu, avukatların asgari ücret tarifesini resmi enflasyona karşı koruduklarını söyledi.

Feyzioğlu, "Önümüzdeki birkaç gün içinde de CMK tarifesinde de yani barolarımızın vatandaşlara sağladığı ücretsiz avukat tarifesinde de yüzde 30´luk artış göreceksiniz. Bu yüzde 30´luk artış yeterli olmayacak fakat umuyorum ki çok yakın zamanda adli yardı ve CMK görevlendirmelerinde KDV´nin de ciddi anlamda düşürüldüğünü hep birlikte göreceğiz. Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hazır, sonuna kadar takip ettim ve birkaç hafta içinde belli olacak" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi gerektiğini bildiren Feyzioğlu, kuvvetler ayrılığının tereddütsüz hayata geçirmek için bunun şart olduğunu ifade etti. 'Hakimler Kurulu' ve 'Savcılar Kurulu' diye ayrı kurullar oluşturulması gerektiğini dile getiren Feyzioğlu, "'Hakimler Kurulu´nun başına Yargıtay Başkanı geçmeli.

'Savcılar Kurulu´nun başına ise Yargıtay Başsavcısı geçmelidir. Meclis'imizin çok yüksek bir çoğunlukla seçeceği isimlerle Yargıtay ve Danıştay genel kurullarımızın seçeceği isimlerle liyakat esaslı doldurulabilir" diye konuştu.

Feyzioğlu'na konuşmasının ardından Bayburt Barosu Başkanı Av. Serkan Pekmezci tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.