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FETÖ/PDY ‘den 14 Kişi Gözaltına Alındı

Bayburt merkezli 9 ilde yürütülen operasyonlarda 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.

FETÖ/PDY ‘den 14 Kişi Gözaltına Alındı
08 Ocak 2018 Pazartesi 11:09

Fetullahçı Terör Örgütünün Mahrem (Asker) yapılanmasına yönelik operasyonda 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Bayburt Merkezli, Nevşehir, Ankara, Isparta, Trabzon, Tekirdağ, Edirne, İstanbul ve Mersin illerinde muvazzaf olarak görev yapan Subay, Astsubay ve Uzman Çavuş rütbelerinde olmak üzere toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar neticesinde, 14 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

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