FETÖ/PDY davasında 27 kişiye gözaltı

Bayburt merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile FETÖ/PDY'nin Bayburt Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik, etkin pişmanlık yasasından yararlanan şahısların ifadeleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt, Erzurum, İstanbul, Giresun, Ankara, Niğde, Kayseri, Eskişehir ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane illerinde görev yapan polis memurlarının bölge imamı ve abisi, polis memurlarına yönelik faaliyetlerde grup ve hücre sorumluluğu üstlenen ve örgüt tarafından atama ile görevlendirilen öğretmenler gözaltına alındı.

Bayburt'taki emniyet müdürlerinden sorumlu imam, abi ile polis memurlarından sorumlu imam olarak faaliyet yürüten Fethi K. organizesinde FETÖ adına düzenlenen faaliyetlere, toplantılara katılmaya devam eden ve örgüt adına kripto olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 18'i polis memuru, biri diş hekimi, 8'i öğretmen 27 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 8 adet 1 ABD doları, çok sayıda dijital veri ve örgütsel doküman ele geçirildi.

