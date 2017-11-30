FETÖ/PDY çatı davasında karar

FETÖ/PDY'nin çatı yapılanmasında yer aldıkları ve aralarında örgütün sözde "il imamları"nın da bulunduğu 25'i tutuklu 37 sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) çatı yapılanmasında yer aldıkları ve aralarında örgütün sözde "il imamları"nın da bulunduğu 9'u firari 55 sanığın yargılandığı davada 37 sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan örgütün sözde il imamları Ayhan Işık ile Cengiz Düzen'in yanı sıra diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı. Mahkeme Başkanı Mustafa Hayri Tacın, karar duruşması öncesi ara karar kurarak bazı sanıkların dosyasını çatı iddianame dosyasından ayıracaklarını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 firari sanığın yanı sıra diğer bazı sanıkların dosyasının bu davadan ayrılmasına karar verdi. Heyet bu kararla dosyası ayrılan tutuklu sanık Volkan Akhan'ın tahliyesine hükmetti. Daha sonra sanık müvekkillerinin savcılık mütalaasına karşılık savunmasını alan mahkeme heyeti, tutuklu ve tutuksuz sanıkların son sözlerini alarak kararını açıkladı. Heyet, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "suçluyu kayırma", "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla yargılanan il imamları Ayhan Işık'a 15 yıl, Cengiz Düzen'e ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verirken, diğer sanıkları ise 1 yıl 10 ay 15 gün ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, 7 tutuklu sanığın tutuklu bulundukları süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi, tutuksuz sanık Sinan Seyhan'ın ise beraatine hükmetti.