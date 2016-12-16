FETÖ Soruşturmasında 28 Gözaltı…

FETÖ örgütün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada 28 kişi gözaltına alındı.

FETÖ Soruşturmasında 28 Gözaltı…
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FETÖ/PDY’nin Bayburt’taki emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda, örgütün Bayburt Polis Okulu öğrenci yapılanması ve Bayburt Emniyet Müdürlüğü yapılanması kapsamında, polis okulu sözde “devre imamlığı”, “sınıf imamlığı” ile “grup abiliği” yapan ve örgüte eleman kazandıran “himmet” toplayan, örgütsel toplantılara katılan şüphelilerle ilgili Bayburt merkezli Ankara, Adana, Tokat, İstanbul, Zonguldak, Sinop, Samsun, Denizli, Adıyaman, Van ve Konya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 31 kişiden 7’si komiser yardımcısı, 14’ü polis memuru ve biri emekli polis memuru olmak üzere 28 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma ise devam ediyor.

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