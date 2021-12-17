FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Adalet Bakanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 21'i görevde 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adalet Bakanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda, 30 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında infaz ve koruma memuru, öğretmen, sosyolog, memur, şoför ve tekniker olmak üzere 21 aktif çalışanın olduğu öğrenildi.