FETÖ ile bağlantılı 2 şirkete kayyum atandı

Bayburt’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında 2 şirkete kayyum atandı.

FETÖ ile bağlantılı 2 şirkete kayyum atandı
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Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, MAM-SAN Otomotiv İnşaat Gıda Tekstil Turizm İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile BAYKES Turizm İnşaat Gıda Hayvancılık Limited Şirketi'ne kayyum atanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Bayburt Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şirketlerin kapsam ve faaliyetlerini dikkate alarak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) yönetim organlarının, tüm yetkilerini kullanmak üzere bu şirketlere kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Öte yandan Bayburt'ta FETÖ'nün iş adamı ve esnaf yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, her iki şirketin genel müdürü olan iş adamı A.H.K'nin de darbe girişiminin ardından kentten kaçtığı tespit edildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.H.K'nin İstanbul'da saklandığını belirledi.

İstanbul'da yakalanarak Bayburt'a getirilen zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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