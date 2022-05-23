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FARKINDALIK İÇİN, YEŞİLAY GÖNÜLLÜLERİNDEN BİSİKLET TURU

Bağımlılıklarla Mücadelede farkındalık oluşturmak için Yeşilay tarafından her yıl düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu etkinliği gönüllülerle birlikte gerçekleştirildi.

FARKINDALIK İÇİN, YEŞİLAY GÖNÜLLÜLERİNDEN BİSİKLET TURU
23 Mayıs 2022 Pazartesi 13:14

BAYBURTGÜNDEM-  Yeşilay, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan Bisiklet Turu’nun 10’uncusunu 22 Mayıs Pazar günü düzenlendi.

Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Bayburt’ta da bisikletlilerin gösterisine sahne oldu.

Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağladığını belirten Yeşilay Bayburt İl Şube Başkanı Arif Akcan şunları ifade etti:

“Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyduk.

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