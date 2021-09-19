ETNOGRAFYA MÜZESİ, DEVLET SANATÇISI GÜLSİN ONAY’I KONUK ETTİ

2021 Yılında, kültür mirasını görünür kılmakta gösterdiği başarılı projeler nedeniyle Avrupa’da Yılın Müzesi ödülünü kazanan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay’ı konuk etti.

BAYBURTGÜNDEM- “Harika Çocuk” olarak başladığı sanat hayatını, dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yaparak sürdüren Gülsin Onay, Uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı olarak kabul ediliyor.

Besteci Ahmet Adnan Saygun’un dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak tanınan ve Saygun’nun eserlerini dünyaya tanıtıp sevdiren Onay, Devlet Sanatçısı Ünvanı’na sahip ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti ve UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi.

Gülsin Onay'ın Loru Han avlusunda verdiği konserde Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amade Mozart, Ludwing van Beethoven, Ahmed Adnan Saygun ve Frederic Chopin'in eserlerini icra etti.

Onay: "Bitmesini istemediğim bir rüyada gibiyim" Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, dinletenin ardından yaptığı konuşmada, Kenan Yavuz Etnogrfaya Müzesi'nden çok etkilendiğini beliterek, "Burada bitmesini istemediğim bir rüyada gibiyim. İnanılmaz güzel olmuş, etkileyeci, çok farklı bir mekân. Müzeyi kuran Kenan Yavuz beye ve emek verenlere teşekkürü ülkem adına bir borç bilirim" dedi.

Onay, “Baybur’tun biz klasik müzik sanatçıları arasında çok özel bir yeri vardır. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin Avrupa’da Yılın Müze olması beni çok heyecanlandırdı. Ödülün açıklanmasını müteakip tebrik ettim ve gurur duydum ülkem adına, bende kendi alanımda katkı koymak için burada bir konser vermeyi arzu ettim.

Ülkemin bu güzel köşesinden Dünya’ya verilen mesajları, müziğimle zenginleştirebilirsem ne mutlu bana.“ şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 17 Nisan 2008 tarihinde Bayburt’ta verdiği konsere olan yoğun ilgi nedeniyle, orkestranın aynı gün iki konser vermek zorunda kaldığını hatırlatan Gülsin Onay, “Kadim Anadolu Kültürünün en değerli noktalarından biri olan Bayburtluların, ülkemize ve dünyaya katacakları birçok güzellik olduğuna inanıyorum.

Toprağına ve ülkesine aşık Bayburt halkına bir iz bırakabilir isem, çok mutlu olacağım. Kültür Mirası alanında dünyanın en prestijli ödülü olan “SILLETTO” ödülünü alarak Avrupa’da Yılın Müzesi olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesini tebrik ediyorum. Müze’den çok etkilendim, kültür mirasımızı muhteşem bir atmosferde görünür kılmışlar” dedi.

Müze Kurucusu Kenan Yavuz ise, “Ülkemizin uluslararası alanda en önemli sanatçılarından biri olan Gülsin Onay Hanımefendi, büyük bir özveri ile müzemize destek olmak için uzak diyarlardan geldi ve bu muhteşem konseri icra etti.

Konser aynı anda, Bayburt Saat Kulesi meydanına konulan ekran ile, Bayburt merkezden de izlendi" dedi. Konser sonrası Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt’un geleneksel giysisi olan ehramı Gülsin Onay’a hediye etti.