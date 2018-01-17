Etkin denetim ve Vatandaş memnuniyeti şart..

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya geldi.

Polis Evi’nde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Ömer Çankaya ve Hakan Tülü, POMEM Müdür Yardımcısı Nursay Bilkay, şube müdürleri ve trafik polisleri katıldı.

Kahvaltı sonrası emniyet mensuplarıyla bir süre muhabbet ederek üstlendikleri görevlerin anlam ve önemi ile devletin ve toplumun beklentilerine yönelik değerlendirmeler yapan Vali Pehlivan "Güvenlik hizmetleri 7/24 esasına göre kesintisiz devam eden, sürekli pür dikkat olmayı, özveriyle çalışmayı gerektiren, ataleti, hatayı kabul etmeyen bir kamu hizmet alanı. Mevsim şartları itibariyle trafik ekiplerimizin yoğunlukları biraz daha artıyor. Yollarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere görev yapıyorsunuz. Genel olarak bütün emniyet birimlerimiz birbirinden kritik görevler yürütüyor. Bu bağlamda trafik hizmetleri de hayati öneme haiz. Ulaşım altyapı yatırımlarının büyük oranda artmasına, yolların standartlarının her geçen gün yükselmesine rağmen ülke genelinde maalesef trafik kazaları yaşanmaya devam ediyor. Sizlerden isteğimiz denetleme görevinizi etkin bir şekilde yapmanız, bu konuda azami hassasiyet göstermenizdir. Devletimizin ve halkımızın güvenine layık olmak gayretiyle, sorumluluk bilinci, dayanışma anlayışı ve takım ruhuyla görev yaptığınızda verdiğiniz samimi hizmetler vatandaşlarımızın memnuniyetini artıracak, sizlerin de vicdani rahatlık içinde olmanızı sağlayacaktır. Bu doğrultuda yürüttüğünüze inandığım çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum." dedi.

Vali Pehlivan meslek dayanışmasının çok önemli olduğunu kaydederek trafik polislerine görevlerinde üstün başarı ve kolaylıklar diledi.