Eşref Ziya Terzi Ezgileriyle Mest Etti..

Bayburt Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde şehrimize gelen ünlü sanatçı Eşref Ziya Terzi ezgileriyle Bayburtluları mest etti.

Eşref Ziya Terzi Ezgileriyle Mest Etti..
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Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, eski belediye Başkanı Hacı Ali Polat ve vatandaşların katıldığı konserde Terzi söylediği ezgilerle alanı dolduran sevenleri unutulmaz bir ramazan akşamı yaşattı.

Konser sonunda büyük alkış alan Eşref Ziya Terzi’yi Başkan Memiş de başarılı performansından dolayı tebrik etti.
Gecenin sonunda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Memiş şunları ifade etti:
Eşref Ziya kardeşimizi dinleyince bizi bir yerden alıp bir yerlere götürdü. Bir iklim değişikliği yaşadık, ağzına yüreğine sağlık. Tarihinin hiçbir döneminde din ve devlet düşmanı çıkarmayan bu şehre hizmetlerin en iyisini, en güzelini yapmak için buradayız. Gücümüzü öncelikle sizden alarak, sayın Bakanımızdan alarak, çok muhterem Başbakanımızdan alarak ve reisi Cumhurumuzdan alarak ifade ediyorum ki; Birileri istemese de, birileri hayâsızca saldırsa da bu şehre hizmetin en iyisini yapmak için, değil bedenimizi yüreğimizi de bu şehre kurban edeceğiz”





 
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