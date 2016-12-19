Esnaftan Askerimize ve Polisimize Moral Ziyareti

Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu günlerde 21 Şubat sanayi esnafı ve taksicilerden askerimize ve polisimize moral ziyareti gerçekleştirildi.

Bayburt Şehir girişlerinde 24 saat nöbet tutan polis noktalarına ve asker noktalarına ziyaret gerçekleştiren sanayi esnafı ve taksiciler nöbet noktalarındaki asker ve polislere meyve ve çeşitli içecekler ikram etti.Devletinin, askerinin ve polisinin yanında olduklarını dile getiren sanayi esnafı ve taksiciler her zaman askerimizle, polisimizle vatanımız için hep birlikte nöbet tutmaya hazır olduklarını belittiler.Moral ziyaretinden çok memnun olduklarını belirten asker ve polisimiz ise sanayi esnafı ve taksicilere çay ikramında bulundular.Moral ziyaretleri toplu resim ve hatıra fotoğrafı çekimleri ile son buldu.