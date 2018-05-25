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Esnaf Odalarından 'akaryakıt' müjdesi

Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim YÖNEY TESK Esnaf kart tanıtım toplantısında Esnaf kart hakkında açıklamalarda bulundular.

Esnaf Odalarından 'akaryakıt' müjdesi
25 Mayıs 2018 Cuma 17:20

Karaman: "3 akaryakıt firması ile anlaştık" 

Birlik Başkanı Karaman, TESK Kart projesinin Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonun yaptığı çalışmayla ülke genelinde kullanılacağını, anlaşma yapılan firmaların http://www.teskkart.com.tr/ adresinden takip edileceğini, bu kartın Esnaf ve Sanatkârlara ciddi imkânlar sunduğunu vurguladı. Başkan Karaman, kart kapsamında anlaşma yapılan akaryakıt firması (Lukoil) Bayburt'ta olmadığından Kredi Kefalet Kooperatifi ile ortak bir çalışma yaparak teklif usulü ile 3 akaryakıt firması ile anlaştıklarını, yaklaşık 1800 Esnaf ve Sanatkârın bu akaryakıt firmalarından 25.05.2019 tarihine kadar indirimli Motorin yakıt kullanacağını vurguladı.

 

Karaman, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e teşekkürlerini iletti.

Yöney: "Seçim döneminde bu sözü vermiştik"


Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney ise, kongre sürecinden böyle bir çalışmanın sözünü esnafa verdiklerini ve bugün gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu proje ile esnaf ve sanatkârlıklarımız ilimizde faaliyet gösteren akaryakıt firmalarından anlaşmaya vardığımız BP, OPET VE ALPET firmalarından yüzde 6 indirimli olarak akaryakıt ihtiyaçlarını gidereceklerini kaydetti.  

"700 liralık ekspertiz bedelini 210 TL'ye çektik"

Yöney, ayrıca kooperatiften kredi kullanan esnafların yükünü hafiflettiklerini kaydederek, "Göreve geldiğimizde kooperatifimizden kredi çekmek isteyen esnaflarımızdan 700 liranın üzerinde ekspertiz bedeli alınıyordu. Biz bu konuyla ilgili bir çalışma düzenleyerek Erzurum Bölge Başkanlığımızın da aracılığıyla 210 lira bir bedelle bu sorunu çözdük. Esnafımızın yararı için çalışmaya, proje üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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