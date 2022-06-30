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Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen Bayburt Üniversitesi Ehram Atölyesini Ziyaret Etti

Eski Devlet Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, Anadolu'nun medeniyet mirasını yaşatan şehirlerdeki kültürel zenginliği anlattığı "Benim Şehrim" programı kapsamında bulunduğu şehrimizde, Bayburt Üniversitesi Ehram Atölyesini de ziyaret ederek çekim gerçekleştirdi.

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen Bayburt Üniversitesi Ehram Atölyesini Ziyaret Etti
30 Haziran 2022 Perşembe 11:06

BAYBURTGÜNDEM-  Program kapsamında "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri"  ödülünün de sahibi olan Bayburt Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Atölyesi Usta Öğreticisi Sevim Ataner’i ve Ehram Atölyesini ziyaret eden Kürşad Tüzmen, Bayburt Üniversitesi aracılığıyla ehram sanatını yakından tanımış olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Unutulmaya yüz tutan ehram dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak için verilen emeğin toplumumuz adına da büyük bir adım olduğunu sözlerine ekleyen Kürşad Tüzmen, program süresince sunulan katkılardan ötürü teşekkürlerini ve memnuniyetini iletti.

Bayburt Üniversitesi Ehram Atölyesinde gerçekleştirilen ehram ürünleri sergisi ile devam eden programda Usta Öğretici Sevim Ataner de ehram sanatının incelikleri, tarihi ve geleceği hakkında bilgiler aktardı. Atölyede uygulamalı olarak ehram dokumacılığının evrelerini aktaran Sevim Ataner "Benim Şehrim"  programına dâhil olmaktan mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti.

Kürşad Tüzmen'in Bayburt Üniversitesine ve Ehram Atölyesine gerçekleştirdikleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mahir Kadakal ile Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, ehram sanatının yaygınlaştırılması ve tanıtılması için atılan her adımın ülkemiz, şehrimiz ve Üniversitemiz adına oldukça önemli olduğunu söylediler. Bu bağlamda Kürşad Tüzmen’e ve ekibine gerçekleştirdikleri ziyaretten ötürü teşekkürlerini ilettiler.

Programın ardından Bayburt Üniversitesi birimlerini de ziyaret eden Kürşat Tüzmen’e Bayburt Üniversitesi adına coğrafi işaretli ürünler hediye edildi.

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