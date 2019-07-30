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ESKİ BAKAN GÜNEY VE MİLLETVEKİLİ BATTAL’DAN BAŞKAN PEKMEZCİYE ZİYARET

İçişleri Eski Bakanı Ülkü Gökalp Güney ve Bayburt Milletvekili Fetani Battal Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret ettiler.

ESKİ BAKAN GÜNEY VE MİLLETVEKİLİ BATTAL’DAN BAŞKAN PEKMEZCİYE ZİYARET
30 Temmuz 2019 Salı 16:15

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, eski Bakan Güney ve Milletvekili Battal’ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

İçişleri Eski Bakanı Ülkü Gökalp Güney ve Bayburt Milletvekili Fetani Battal ise misafirperverliğinden ve kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Pekmezci’ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

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