ESENBAYBURTSPOR NAMAĞLUP ŞAMPİYON

U 15 B Ligi 2.Grupta şampiyonun adı Esen Bayburt oldu. İstanbul'daki iki takımımızdan biri olan sarı siyahlı temsilcimiz sezonu namağlup bitirerek Şampiyon oldu.

U 15 B Ligi 2.Grupta şampiyonun adı Esen Bayburt oldu.Esenyurt’un sarı siyahlı temsilcisi bitime iki hafta kala çıktığı maçta Merkez Kayaşehir’i deplasmanda 4-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Taşoluk Stadı’nda oynanan maçta Kadir attığı 2 golle yıldızlaşırken farkı getiren diğer golleri de Muttalip ve Sezer attı. Esen Bayburt şampiyonluğunu ilan ederken ligde çıktığı 12 maçı da kazanarak büyük bir başarının altına imza attı.Esenbayburtspor Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Teknik direktörü olan Turan Yılmaz Esenbayburtsporun Ligden çekilmesinin ardından takımı yeniden alt yapıya kavuşturarak,Yeni kurmuş olduğu takımı U15 Ligi 2.Gurupta Namağlup Şampiyon yaptı.Bayburtun Profesyonel tek Lisanslı Teknik direktörü Turan Yılmaz’la Şampiyonluğunu konuştuk.