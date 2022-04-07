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Erzincan Valisi Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’ye ziyarette bulundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu.

Erzincan Valisi Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’ye ziyarette bulundu.
07 Nisan 2022 Perşembe 18:43

BAYBURTGÜNDEM- Vali Makas ise Bayburt’ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek Başkan Pekmezci’ye misafirperverliğinden ve kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Başkan Hükmü Pekmezci Vali Makas’a ziyaret anısına plaket takdiminde bulundu.

Vali Mehmet Makas’a ziyaretinde Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu da eşlik etti.

Ziyaretin ardından Erzincan Valisi Mehmet Makas, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Belediyesi’ne ait Güneş Enerjisi Santrali ve belediyenin Erzincan İl Özel İdaresi’nden devralacağı Kaleardı Mahallesi’nde bulunan hidroelektrik santralinde incelemelerde bulundular.  

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