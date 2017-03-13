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ERZİNCAN CUMHURİYET BAŞSAVCISI AKTAŞ VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KÖKEN VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ve Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

ERZİNCAN CUMHURİYET BAŞSAVCISI AKTAŞ VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KÖKEN VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
13 Mart 2017 Pazartesi 16:01

Cumhuriyet Başsavcısı Aktaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Köken’le bir süre sohbet eden Vali İsmail Ustaoğlu ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirip, çalışmalarında başarılar diledi. Valilik Makamında gerçekleşen ziyarete bir süre önce yayımlanan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararnamesi ile Manisa’nın Saruhan İlçesi’ne atanan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın da eşlik etti. Vali İsmail Ustaoğlu, Başsavcı Hasan Uğurlu’ya da hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.​

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