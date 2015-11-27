Erdoğan Bayburt'ta konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi. Erdoğan kazılan hendeklerle ilgili "Herkese anladığı dilden cevap verildi ve verilmeye devam edecek. Sen belediyenin araçlarıyla hendek kazacaksın. Gereken cevabı aldılar almaya da devam edecek" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sağlık ve eğitim alanında büyük yatırımları yaptık. Bayburt'ta sadece 2 km bölünmüş yol vardı. Biz buna 72 km yol ilave ettik.

Karadeniz hızlı tren projesi Bayburt'tan geçiyor.

TOKİ aracalığıyla 988 konut kazandırdık. 1500 konutluk projemiz devam ediyor. Demirözü barajını tamamlamak bize nasip oldu.

"1300 YILDIR MÜHRÜMÜZ VAR"

Bayburt'a şimdiye kadar 113 trilyon kaynak aktardık.

Dede Korkut türbesi var değil mi? O türbede ne diyor? 718. Bu topraklarda 1300 yıllık mührümüz var.

"TERÖRİSTLERE GEREKEN CEVABI VERDİK"

7 Haziran sonrası bir belirsizlik olunca birileri meydanı boş bulup saldırdılar. Ama boş olmadığını gördüler. Bu ülkenin seçilmiş Cuhmurbaşkanı var. Seçilmiş güçlü bir hükümeti var. Kahraman güvenlik güçlerimiz var.

Herkese anladığı dilden cevap verildi ve verilmeye devam edecek. Sen belediyenin araçlarıyla hendek kazacaksın. Gereken cevabı aldılar almaya da devam edecek.

1 Kasım'da milletimiz bu ülkenin kaderini bir avuç teröriste bırakmayacağını gösterdi.

Türkiye'nin olduğu coğrafya bir anlık tereddüde izin vermiyor.

Suriye'nin, Irak'ın durumu ortada.

1000 yıldır bu coğrafyada nice güç gösterilerine sahne oldu. Biz burada 78 milyon nüfusumuzla dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz.

Salı sabahı sınırımızı ihlal eden bir savaş uçağı F16'larımız tarafından düşürüldü. İkazlara rağmen dinlemediler. Neticesinde vuruldu.

"DAVETSİZ MİSAFİR OLMAZ SAYIN PUTİN"

Sınırımız daha önce de havan topu, uçak, helikopterlerin bu tür tacizleri oldu.

Bu olaydan 3-4 gün önce iki kez sınır ihlali yaptılar. Bize dediler ki, stratejik ortaklığımız var. dediler. Ben kendisini 4 Ekim'de aradım. Bunun şık olmadığını söyledim.

G20'de konuştuk. "Davetsiz misafirlik olmaz" dedik.

Putin'in Hollande konuşmasından sonra yaptığı açıklamalar asla kabul edilemez.

"DAEŞ PETROLÜNÜ RUS ŞİRTKETLER ALIYOR"

DAEŞ'le mücadele eden ülke Türkiye'dir. "Türkiye'yi İslamlaştırma lafı ne demek"

Ben Rus yönetimi için "Hristiyanlaştırıyor" desem. Olur mu?

Türkiye DAEŞ'ten petrol alıyor diyorlar. Yazıklar olsun.

Tam aksine Rus şirketleri ve DAEŞ Suriye rejimine petrol satıyor.

Biz bir terör örgütünden petrol alacak kadar haysiyetsiz değiliz. Bunlar müfteri sıfatını sahiplenmişler.

BM'de 120 ülke olarak muhalifleri kabul ediyoruz.

Sayın Putin Türkiye'ye giden birtakım tırlardan bahsediyor. Dedikodularla iş yapılmaz.

Paris'te zirve var. Kendisi de oraya gelecek. Bu meseleyi orada da görüşürüz.

Rusya yalancı durumuna düşecektir. Sayın Putin kim teröe çift taraflı oynuyorsa ateşle oynuyordur. Evet buna katılıyorum.

"ATEŞLE OYNAMA"

Suriye'de 380 bin cana mal olan devlet terörü uygulayan Esed rejimine destek olmak, ateşle oynamaktır. Ilımlı muhalifleri vurmak, ateşle oynamaktır. Bize olmadık ithamlarda bulunmak, vatandaşlarımıza eziyette bulunmak, ateşle oynamaktır. Yardım TIR'larını vurmak ateşle oynaktadır. Rusya'ya samimi olarak ateşle oynamamasını tavsiye ediyoruz.

"GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞIRIZ"

Biz Rusya ile olan ilişkilerimiz çok önemsiyoruz. Sayın Putin, Türkiye'nin kendilerini sırtından bıçakladığını söylüyor. Hayır, bu millet hiçbir zaman sırtından bıçaklamamış, göğüs göğüse çarpışmasını bilmiştir. Neticesi ne olursa olsun öyle yaparız. Bu ilişkilerin zarar görmesini istemiyoruz. Suriye sınırımızın ihlali nedeniyle yaşanan mesele kendi mecrasında devam eder, her şey araştırılır. Ama bu mesele üzerinden Türkiye'ye yönelik topyekün iftira kampanyası başlatılması, ilişkilerimizin tehlikeye atılmasını yakıştıramıyorum. Bu konuyu Putin'le yüzyüze görüşmeyi isterim. Bu konunun gereksiz şekilde tırmandırılmasından rahatsız olduğumuzu söylemek isterim.

Türkiye ile Rusya arasında çok büyük işbirliği potansiyeli var. Bu olayın bu potansiyele zarar vermesini istemiyoruz. Bu durumdan zarar görecek olan ülkelerimizdir. Gelin bu duruma meydan vermeyelim.







