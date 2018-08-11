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ERDOĞAN BAYBURT VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Bir dizi programa katılmak üzere Bayburt’a gelen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti.

ERDOĞAN BAYBURT VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ
11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:31

Selçuklu mirası tarihi Ulu Camii’de kılınan Cuma Namazı’nın ardından Bayburt Valiliği’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Fetani Battal, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç ile protokol üyeleri karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yanındaki heyetle Valilik Makamı’na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Vali Pehlivan’dan ilimiz hakkında brifing alarak şeref defterini imzaladı. Kendisine eşlik eden heyetten ilimizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt Valiliği ziyaretinin ardından 20 bin kişinin katıldığı ‘Teşekkür Mitingi’ni gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rize Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, İşadamları Kemal Coşkun ve Abdurrahman Şentürk’ün yanı sıra sivil toplum kuruluşu ve partililerden oluşan kalabalık bir heyet eşlik etti.

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