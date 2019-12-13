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ERDEMİR DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Önceki Gün Çalıştığı Kurumda R.Ç(34)'nin bıçaklı Saldırısıyla Hayatını Kaybeden Zehra Erdemir dualarla son yolculuğuna uğurlandı

ERDEMİR DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
13 Aralık 2019 Cuma 16:57

Tuzcuzade Mahallesi Camisinde İkindi Namazına Müteakiben kılınan Cenaze Namazına Bayburt Valisi Cüneyt Epçim Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker,Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Selçuk Çoşkun Siyasi Parti İl Başkanları Sivil Toplum Örgütü Başkanlarının yanı sıra İlin diğer Kurum Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zehra Özdemir Kılınan Cenaze Namazından Sonra Çayırözü Köyü Mezarlığında defin edildi.

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ERDEMİR DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
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