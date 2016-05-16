Engelsiz Mutluluk Atölyesinin Ürünleri Görücüye Çıktı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Protokol konuşmalarında kürsüye çıkan Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt Belediyesi olarak engelli vatandaşlar için bugüne kadar yaptıklarını yeterli görmediklerini ifade ederek, yapılması gereken ne varsa yapacağımızı taahhüt ediyoruz dedi.
Katılımcılara Sertifikaları Verildi
Protokol konuşmalarının ardından Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan engelli vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen müzikli gösteriyle devam eden program Vali Odabaş, Başkan Memiş ve Garnizon Komutanı Vural tarafından proje katılımcılarına sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.