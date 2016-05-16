Engelsiz Mutluluk Atölyesinin Ürünleri Görücüye Çıktı

Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Engelsiz Mutluluk Atölyesi isimli proje kapsamında engelli vatandaşların yaptıkları çalışmalar düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen programa Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural, İl Gene Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya ve İl Müftüsü Kemalettin Aksoy’un katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Protokol konuşmalarında kürsüye çıkan Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt Belediyesi olarak engelli vatandaşlar için bugüne kadar yaptıklarını yeterli görmediklerini ifade ederek, yapılması gereken ne varsa yapacağımızı taahhüt ediyoruz dedi.Protokol konuşmalarının ardından Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan engelli vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen müzikli gösteriyle devam eden program Vali Odabaş, Başkan Memiş ve Garnizon Komutanı Vural tarafından proje katılımcılarına sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.