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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 23 Şubat 2016 tarihinde başlayacaktır. Engellilerin devlet memurluğuna alınmaları hakkında yönetmelik uyarınca EKPSS 2016 24 Nisan 2016 tarihinde 81 İl Merkezinde yapılacaktır. Sınava girecek adaylar için başvuru süresi 23 Şubat 2016 tarihinde başlamış olup, 9 Mart 2016 tarihinde sona erecektir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başladı
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           Sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için başvuru 3-16 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. “Kuraya, ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuracaklardır. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır.
 
2012 ÖMSS ve 2014 EKPSS sınavlarına başvurup kaydı alınan adaylar için tekrar Ön Kabul Ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenmeyecektir, adaylar ÖSYM’nin ( (www.osym.gov.tr)  internet sitesinden kayıtlarını yenileyecektir. 
           Adayların ÖSYM Başvuru Merkezlerine sınav başvurularını yapmak için gitmeden önce engellilik durumlarını ve sınıflandırılmasını belgelendirmeleri gerekmektedir. Bunun için, Müdürlüğümüze başvuru yaparak engel grubunu belirtir onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini yukarıda belirtilen süreler içinde almaları gerekmektedir. Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi yanında bulunmayan adayların ÖSYM merkezlerince başvuruları alınmayacaktır.
Bayburt ta ikamet eden engelli kardeşlerimizin mağdur olmaması için belirtilen sürelere ve koşullara dikkat etmeleri önem arz etmektedir. 24 Nisanda yapılacak olan sınavda ulaşım sorunu yaşayan engelli vatandaşlarımıza Müdürlüğümüzce yardımcı olunacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezimize başvurmaları gerekmektedir. 
                                                                          
 
                                                          Hayrettin PALA
                                       Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü

Etiketler; #ekpps
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