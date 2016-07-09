Engelli Anneye Valilerimizden Jest

Bayburt Valisi Ustaoğlu, kentteki bir rehabilitasyon merkezinde kalan engelli annenin Tunceli'de rehabilitasyon merkezindeki üç engelli çocuğuyla görüşme isteğini Tunceli Valisi Kaymak'a iletti Valiler, çocukların Bayburt'a götürülerek anneleriyle görüşmelerinin sağlanmasını kararlaştırdı.

Bayburt'ta Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan bir annenin, Tunceli'dekirehabilitasyon merkezinde kalan engelli çocuklarıyla görüşme isteği, iki kentin valisinin girişimiyle yerine gelecek.



Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Ramazan Bayramıdolayısıyla eşi Şenay ve kızı Sude Sena ile Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engellileri ziyaret etti.



Merkezdeki kişilerle tek tek görüşerek bayramlaşan Ustaoğlu, kendilerinden isteklerinin bulunup bulunmadığını sordu. Bunun üzerine Tuncelili olan engelli Dilber Sertkaya, Tunceli'deki engelli üç oğlunu görmek istediğini dile getirdi.



Ustaoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak'ı telefonla arayarak Sertkaya'nın bu isteğini paylaştı. İki valinin görüşmesinin ardından Tunceli'deki bir bakım verehabilitasyon merkezinde kalan Sertkaya'nın oğullarının, en kısa sürede Bayburt'a getirilmesi kararlaştırıldı.



- 'Beni çok sevindirdiniz'



Anne Sertkaya, Vali Ustaoğlu'nun bayram günü kendisini çok sevindirdiğini belirterek, 'Allah sizden razı olsun. Onları çok özledim, görmeyi çok istiyordum. Bayram günü beni çok sevindirdiniz.' dedi.



Ustaoğlu, bayram ziyaretleri kapsamında kentteki çocukevlerini de ziyaret etti.



Bayramların birlik ve beraberlik günleri olduğunu, kendilerinin de her fırsatta bu gibi yerlerde kalan vatandaşları ziyaret ettiklerini dile getiren Ustaoğlu, 'Bu mekanlar devletimizin büyüklüğünü gösteriyor. Artık devletimizin imkanları çok gelişti. Hem çocuklarımız hem de bakıma muhtaç engelli vatandaşlarımız çok güzel ortamlarda bakılıyor.' dedi.



Ustaoğlu, sosyal hizmetlerin son yıllarda artarak devam ettiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:



'Sosyal hizmet alanında ülkemizin geldiği noktaCumhuriyet tarihinin devrim niteliğinde en önemli kararlarıdır, uygulamalarıdır. Bu anlamda artıkAvrupa standartlarının çok çok üzerinde çocuklarımıza ve engellilerimize bu imkanları sunuyoruz. Bütün bunlar devletimizin büyüklüğünün birer göstergeleri. Bütün bunlar son 10 yıl içerisinde alınan kararlar ve uygulamalar neticesinde gerçekleşti. İşte bunların göstergesi de çocuklarımız ile engellilerimizin sıcak ve aile ortamındaki kalma ve bakım şartları.'



Vali Ustaoğlu'na ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hayrettin Pala ve Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Murat Köse de eşlik etti.



