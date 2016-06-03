ENERJİ BİR-SEN KARADENİZ ŞUBE İSTİŞARE TOPLANTISI BAYBURT'TA YAPILDI

Toplantıya Karadeniz Şube Başkanı Mustafa Kemal Kuruçelik, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Tansel, Sözmez Ölçün, Gümüşhane İl Temsilcisi Halil İbrahim Şen, Bayburt İl Temsilcisi Recai Dağ, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İşyeri Temsilcileri ve üyeler katıldı.

Toplantıda konuşan Şube Başkanı Mustafa Kemal Kuruçelik, genel yetki ve toplu sözleşme kazanımları ve hazırlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.





“GENEL YETKİDE KARADENİZ ŞUBENİN KATKISI BÜYÜK”





Enerji Bir-Sen’in 15 Mayıs 2016 üye tespit sonuçlarına göre 17 bin 130 üye sayısı ile rakiplerini geride bıraktığını söyleyen Kuruçelik, “Karadeniz Şube olarak Enerji Bir-Sen’in, enerji sanayi ve madencilik hizmet kolunda “ Genel Yetkili Sendika” olmasına önemli katkı sunduğumuza inanıyorum. Enerji Bir-Sen’in Karadeniz Şubeye bağlı Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Bayburt’taki kurumların tamamında yetkili sendika olduk. Başarımız, kamu görevlileri tarafından takdirle karşılandı ve tercih edildik. Biz de rehavete kapılmadan, bize yetki emanetini veren üyelerimizin hakkını en iyi şekilde savunacağız” ifadelerini kullandı.





“KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUNLARI MİNİMİZE EDİLECEK”

Enerji Bir-Sen’in, 3. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlileri için çok önemli kazanımlar elde ettiğinin altını çizen Kuruçelik, “2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinde genelde Memur-Sen, hizmet kolumuzda ise Enerji Bir-Sen kamu görevlileri için güzel kazanımlar elde etti. Sadece hizmet kolumuzda 15 kazanım elde edildi. 2017 yılında 4. Dönem toplu sözleşme görüşmelerini gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki, kamu görevlilerinin sorunları bu toplu sözleşme de daha da minimize edilecek” dedi.



“ÇAYKUR ÇALIŞANLARI KAMPANYA PRİMİ ALACAK”

Toplu sözleşme görüşmelerinde Çaykura özel kampanya primi alındığını hatırlatan Kuruçelik, “ Biliyorsunuz, toplu sözleşme görüşmelerinde en karlı kurumlardan birisi Çaykur oldu. Toplu sözleşme masasında, kampanya döneminde çalışan personele kampanya primi verilmesi yönünde anlaşmaya varılmıştı. Şuan kampanya devam ediyor. İnşallah bu primlerde en kısa sürede ödenecek. Ayrıca, araziye çıkan sözleşmeli teknik personel de arazi tazminatı alacak” diye konuştu.

