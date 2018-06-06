Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla en temiz seçilen 3 köyün muhtarı ödüllendirildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ile köy sakinlerinin katıldığı Karşıgeçit köyünde düzenlenen programla Karşıgeçit, Karayaşmak ve Şalcılar köyü muhtarlarına ödülleri takdim edildi.

Vali Pehlivan’dan Muhtarlara Tebrik

Genç yaşlarda çocuklara ve gençlere çevre duyarlılığının ne kadar aşılanıp kanıksamaları sağlanırsa çok daha temiz bir çevrede yaşanacağını dile getiren Vali Ali Hamza Pehlivan en temiz seçilen köylerin muhtarlarını tebrik etti.

Hedef Sıfır Atık

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise konuşmasında ‘’Bayburt Belediyesi olarak sıfır atık projemizi ihale aşamasına getirdik. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız da sağolsun bunun mali kısmını karşılayacağını taahhüt etti. İnşallah sıfır atığa önümüzdeki aylarda projelendirip Bayburt’ta caddelerde, sokaklarda çöp kamyonlarını görmeyeceğiz. Bulunduğumuz binalarda da masalarımızın altında inşallah çöp kutuları olmayacak. Poşetlerle bunlar toplanacak. Geçici toplama istasyonunu da kurduk. Temiz bir Bayburt’u bu anlamda da oluşturacağız. Projenin temelinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Eşleri Emine Hanımefendi var. Onlara teşekkür ediyoruz. Bayburt olarak bu projeyi sonuna kadar destekleyeceğimizin bir ifadesi ve ispatı olarak da inşallah yakın zamanda hayata geçireceğiz. ‘’ifadelerini kullandı.

Çoruh Nehri Tertemiz

Katı atık depolama tesisindeki çöpü enerjiye dönüştürmek için yapılacak olan tesisin ihalesinin tamamlandığını söyleyen Başkan Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Bizim kendi katı atık toplama tesisimizdeki çöpü de enerjiye dönüştürmek adına onun da ihalesini yaptık tamamladık. İnşallah bayramdan sonrada o başlamış olacak. Biliyorsunuz bizim atık su arıtma tesisimiz 2014 yılının sonu itibariyle hayata geçti ve Çoruh Nehri pırıl pırıl tertemiz. Yani kanalizasyon atıkları doğaya %95 oranında arındırılmış bir şekilde katılıyor. Bu da üzerinde en çok durulan bir projeydi. İnşallah Bayburt bu anlamda temiz daha da temiz olacak.’’