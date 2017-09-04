En çok İstanbul, en az Bayburt boşandı

2016’da boşanma konusunda 45 bin 534 dava sayısı ile İstanbul ilk sırada yer alırken, en az boşanma yaşanan il ise Bayburt oldu.

Adli istatistiklere göre açılan 2016'da açılan 212 bin 945 boşanma davasından 113 bin 892'si evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle eşlerden birisinin boşanmak istememesi ya da her iki eşin de boşanmak istemesine karşılık boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağlanamaması durumunda çekişmeli olarak açıldı.

94 BİN ANLAŞMALI BOŞANMA



Aynı nedenden mahkemelerdeki anlaşmalı boşanma dava sayısı 94 bin 662 olarak belirlendi.

ALDATMADA BIN 915 DILEKÇE



Boşanma nedenleri arasında yer alan zina gerekçesiyle bin 80 dava açıldı. Terk nedeniyle 915, ortak hayatın yeniden kurulmaması sebebiyle 668, fiili ayrılık nedenine dayalı olarak 576, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcıdavranış nedeniyle ise 468 dava açıldı. Öte yandan mahkemeler, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve diğer nedenlerden dolayı açılan toplam 684 davayı da gördü.

EN ÇOK ISTANBUL, EN AZ BAYBURT BOŞANDI



Boşanma davalarının en çok açıldığı illere bakıldığında 45 bin 534 dava sayısı ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 18 bin 594 dava ile Ankara, 17 bin 755 dava ile İzmir takip etti. En az davanın açıldığı iller sırasıyla Bayburt, Hakkari ve Şırnak oldu. Öte yandan geçen yıl açılan davalardan 198 bin 62'si karara bağlandı.