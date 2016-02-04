EN ÇOK DİŞ HEKİMİ İSTANBUL'DA, EN AZ BAYBURT'TA

Türkiye’de diş hekimi sayısının en çok olduğu il İstanbul. Bayburt da 17 kişiyle diş hekimi sayısı en az il konumunda.

Türkiye’de diş hekimi sayısının en çok olduğu il İstanbul. Bayburt da 17 kişiyle diş hekimi sayısı en az il konumunda. Manisa’da ise diş hekimi başına düşen hasta sayısı 4 bin 456. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Sağlık Bakanlığı’nın devlet hesabına ve serbest çalışan bütün sağlık personelini kapsayan 2014 yılı verilerine göre Türkiye’ye 22 bin 996 diş hekiminin görev yaptığını belirtti.

Türkiye’de toplam diş hekimi sayısı en zdk olan ilk beş ilin İstanbul (6 bin 40), Ankara (2 bin 776), İzmir (bin 604), Antalya (928) ve Bursa (784) olduğunu kaydeden Akyol, en az olan beş ilinse Bayburt (17), Ardahan (21), Tunceli (24), Siirt ve Kilis (31) olduğunu söyledi. Ülkede diş hekimi başına düşen hasta sayısının 3 bin 379 olduğunu belirterek, “Diş hekimi başına düşen hasta sayısının en az olduğu beş il, sırasıyla Ankara (bin 855), İstanbul (2 bin 378), Antalya (2 bin 395), İzmir (2 bin 564) ve Trabzon (2 bin 662). Diş hekimi başına düşen hasta sayısının en fazla olduğu beş il, sırasıyla Siirt (11 bin 370) Şanlıurfa (10 bin 669), Van (9 bin 780), Şırnak (9 bin 403) ve Ağrı (9 bin157).” dedi.

TÜİK Bölge Müdürü Akyol, Ege Bölgesi'nde en çok diş hekiminin görev yaptığı il bin 604 ile İzmir olurken, en az diş hekiminin görev yaptığı ilin 87 ile Uşak olduğunu ifade etti. Diş hekimi başına düşen hasta sayısının Ege Bölgesi’nde 3 bin 148, İzmir’de 2 bin 564, Muğla’da 2 bin 858, Denizli’de 3 bin 68, Aydın’da 3 bin 308, Uşak’ta 4 bin 17, Manisa’da 4 bin 456, Kütahya’da 5 bin 292 ve Afyonkarahisar’da 5 bin 392 olduğunu kaydetti. Manisa’da 2014 yılında 307 diş hekiminin görev yaptığı bilgisini veren Mehmet Akyol, diş hekimi başına düşen hasta sayısının 4 bin 456 olduğunu söyledi. Bu sayıyla Manisa’nın Türkiye’de 44., Ege Bölgesi'nde 6. olduğunu belirtti.