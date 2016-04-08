EMNİYET MÜDÜRÜ POLİS GÜNÜNÜ KUTLADI

İl Emniyet Müdürümüz Sayın İsa Bülent KAYA’nın 10 Nisan Polis Günü Kutlama Mesajı

EMNİYET MÜDÜRÜ POLİS GÜNÜNÜ KUTLADI
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Türk Polis  Teşkilatı, Vatan ve Milletin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır.
Bayburt halkının güven ve desteğini her zaman yanında hisseden  İl Emniyet Müdürlüğümüz Personeli, insan haklarına saygılı, demokratik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın bilinci içerisinde, mesai mefhumu gözetmeksizin görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle,  Vatan ve görev uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden teşkilat mensuplarımızı rahmet, gazi ve emeklilerimizi minnetle anarken, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan fedakar meslektaşlarımızın ve değerli ailelerinin 10 Nisan Polis Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle,
Sevgi ve saygılarımı sunarım.    İsa Bülent KAYA       İl Emniyet Müdürü

Şehitlerimiz İçin Mevlit Okutuldu.
 
Teşkilatımızın kuruluşunun171. Yıldönümü münasebetiyle Vatan ve görevleri uğruna canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimiz anısına, 07.04.2016 Perşembe günü akşam namazından sonra ilimiz Yeni Camiinde mevlit okutuldu.



 
 
                                                                                                   
                                                                                            
 
 

Etiketler; #EMNİYET MÜDÜRÜ POLİS GÜNÜNÜ KUTLADI
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