Emniyet Müdürü Göreve başladı

Yeni Emniyet Müdürü Er’den Başkan Memiş’e Ziyaret

En son yayınlanan emniyet müdürleri kararnamesi ile Bayburt’ta göreve başlayan yeni Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Memiş Emniyet Müdürü Sezayi Er’e görevlerinde başarılar diledi. Bayburt’un Türkiye’nin en güvenli ve en huzurlu şehri olduğunu belirten Başkan Memiş, Emniyet Müdürü Er’e Bayburt’a hoş geldiniz diyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.Yeni Emniyet Müdür Sezayi Er ise, Belediye Başkanı Mete Memiş’e kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.