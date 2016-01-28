EMİTT TURİZM FUARINDA BAYBURT TANITILDI

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)’nda açılan Kültür ve turizm şehri Bayburt standı, ziyaretçilerin adeta akınına uğradı.

Fuarın açılışı TC. Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Turizmden Sorumlu Başkan Vekili Tülin Ersöz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bülent Karakuş, Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Ayık, Türk Turizm Yatırımcıları Derneği Sayın Fettah Tamince, ITE GroupPlc Bölge Direktörü Vincent Brain ve ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Sayın Hacer Aydın tarafından yapıldı. Bu yıl 70 bin metrekarelik 11 salonda, 4 bin 500 firmanın yer aldığı fuara 70'e yakın ülke katıldı.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), bu yıl 20. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. 70’e yakın ülkenin katıldığı fuarda, Bayburt stanttı kültürel değerleri yansıtıldı.

Stantta bu yıl Bayburt Kalesi, Saat Kulesi ve Korgan Köprüsünün maketleriyle ön plana çıkartıldı.Bayburt Kültürünü yansıtan Ehram ve taş işçiliğini yansıtan Maketler,Bayburt Balı,Otelciler stantlarıyla gelen ziyaretçilere tanıtıldı.

Türkiye’nin de aralarında olduğu 70’e yakın ülkenin katıldığı EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’ndaki Bayburt standının açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin ,Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Eski Valisi Kerem Al, Bayburt Kültür Müdürü Bahri Akbulut ,Bayburt Ticaret Odası Başkanı İbrahim Yumak ,Bayburt sivil toplum kuruluşları yöneticileri ,Yazar ,Gazetecilerin ve Hemşerilerimiz katıldılar.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT; 28 - 31 Ocak 2016 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde turizm sektörünü aynı platformda bir araya getirerek güçlü bir sinerji oluşturuyor. Fuar süresince yapılacak panellerde de "Turizmde Markalaşma", "Sağlık Turizmi" ve "Turizmde Yeni Arayışlar" konuları işleniyor. EMITT'deTürkiye'nin ve Dünya'nın dört bir yanından çeşitli sahne gösterileri ve stant etkinlikleri de gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde yer alan Ekin Fuarcılık ve EUF - E Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Doğu AkdenizUluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT; 20. yılını kutladığı 2016 yılında tatil tutkunlarının buluşma adresi olarak kapılarını açtı. 28 - 31 Ocak 2016 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nin 70 bin m²'lik 11 salonunda devam edecek fuarda;ülke pavilyonları, Türkiye'nin Tatil Destinasyonları, Kış ve Outdoor Turizmi Destinasyonları, Oteller ve Turizm Merkezleri, Tur operatörleri, acenteler ve oteller katılımcı olarak yer alıyor ve fuar ziyaretçilerine birbirinden renkli tatil destinasyonları tanıtılıyor.

EMITT Turizm Fuarı'na 70 ülkeden toplamda 4 bin 500 kurum, kuruluş ve belde katılıyor.Fuar ziyaretçileri bu katılım çeşitliliğiyle 2016 yılı tatil planlarını gerçekleştirme ve yeni destinasyonları yakından tanıma imkanı yakalıyorlar. EMITT Turizm Fuarı; 20. yılı kutlamaları kapsamında ziyaretçilerine her bütçeye uygun tatil rotalarını cazip fiyatlar, ve"Erken rezervasyon" kampanyaları ile sunuyor.

ITE TurkeyTurizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, "EMITT Turizm Fuarı sadece Türk turizm sektörünün değil, dünya turizm sektörünün de en büyük buluşma noktalarından birisi haline geldi. 20. yılımızda 70 ülkeyi kapsayan bir katılıma ulaştık. EMITT turizm sektörü profesyonellerinin bir araya geldikleri ticari bir platform olmasının yanı sıra tatil tutkunları için de önemli bir adres. Ziyaretçilerimiz fuarınüçüncü günü itibaren ABD, Arjantin, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, İran, İtalya, Kore, Küba,Maldivler, Mısır, Panama ,Saraybosna, Tayland,Vietnam ve Yunanistan'ın aralarında bulunduğu ülkelerin yanı sıra ülkemizin 81 ilinin 200'ün üzerindeki turizm destinasyonunuyakından inceleyebilecekler. Tatil tüketicileri keşfetmek istedikleri destinasyonlar hakkında bilgi alırken, "erken rezervasyon" kampanyaları sayesinde de daha uygun fiyatlarla tatillerini planlayabilecekler" dedi.

Her yıl dünyanın ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden, turizm profesyonellerini, turizm belde ve kuruluşlarını, ziyaretçilerle buluşturan EMITT, 20'nci yılında turizm sektörünün ve sağlık turizminin tartışılacağı panellere ev sahipliği yapıyor. Fuar süresince gerçekleştirilecek panel ve oturumlarda Türk turizminin geleceği uzman katılımcılarla değerlendiriliyor. "Turizmde Markalaşma", "Sağlık Turizmi" ve "Turizmde Yeni Arayışlar" başlıkları altında gerçekleştirilen panellerde sektör temsilcileri sunumlar ve konuşmalarıyla yer alıyor.

Fuar; farklı ülke pavilyonları ve bölge stantlarının çeşitli etkinlik ve şovlarına da sahne oluyor. Yöresel Halk danslarından farklı ülkelerin dans gösterilerine, şarkı ve türkülerden ata sporlarına kadar birbirinden renkli etkinliklerle fuarda festival havası yaşanıyor. Ülkemizin dört bir yanından yöresel lezzetlerin sunumunun da yapılacağı fuarda,Tayland'ın temsil edildiği stantta Kağıt Şemsiye Boyama Performansı, Baş ve Boyun Masajı yapılırken, Erzurum Palandöken'i temsil edilen stantta Kar Küresi Fotoğraf Çekimi gerçekleştirilecek. EMITT Turizm Fuarı daha birçok eğlenceli etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

