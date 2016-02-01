EMİTT 2016 BAYBURT PROGRAMI SAHNELENDİ

Emitt 2016 Turizm Fuarında Cumartesi Günü Bayburt Günü düzenlendi.

EMİTT 2016 BAYBURT PROGRAMI SAHNELENDİ
Emitt fuarı Bayburt Programı
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 Emitt ortak alanında düzenlenen Bayburt programı  her yıl olduğu gibi Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin katkılarıyla düzenlendi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar şubesi folklor ekibi Bayburt barlarından örnekler sergiledi. Bayburtlu Sanatçı Muhsin Bayburtluda Bayburt türküleriyle salonu coşturdu.

Bayburt Programında Temsili Dede korkut canlandırıldı. Sunuculuğunu  Mehmet Öksüzerin yaptığı Programda Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan Hemşerilerimize selamlama konuşması yaptı. Kılıçaslan Bayburt Vali Yardımcısı Recep Höl’egünün anısına plaket takdimi yaptı.

Bayburt Belediye Başkan yardımcısı Nesumittin Selçuk Hemşerilerimize yaptığı selamlama konuşmasında gurbetteki hemşerilerimizin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti ve katılımcılara teşekkür ettiler.

Programa Bayburt Eğitim ve Kültür vakfı Başkanı Lokman Saraç, Vakıf Başkan vekili  Fazlı Çakar, Vakıf  başkan yardımcısı Rahmani Taş, Bayburt Kültür ve yardım Derneği  yöneticileri, ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Programın ardından Bayburt Vakfı Başkan yardımcısı Rahmani Taş Ovalı  Restoranda  Emitt fuarı için Bayburt’tan gelen hemşerilerimize yemek ikramı yaptılar.

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bayburt halkından d.ali - 12 ay önce
memleketiniz bayburta*katma değer*bekliyoruz.tıpkı g.hane federasyon birliği gibi.!!!,slm.
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