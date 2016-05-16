Emin Ersoy’un Hayatını Konu Alan Oyun Gönüllere İşledi

Bayburt Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bayburt’a gelen tiyatrocu Kenan Korkmaz’ın sahnelediği İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un oğlu Emin Ersoy’un hayatını konu alan tiyatro oyunu Bayburtlular tarafından ilgiyle izlendi.

Zihni Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi. Korkmazın etkileyici performansı izleyenler tarafından beğeni topladı. Oyunun sonunda büyük alkış alan Kenan Korkmaz’a Başkan Memiş gecenin anısına Bayburt Taşından yapılmış Bayburt Saat Kulesi biblosu hediye etti.