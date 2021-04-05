Emekli Amirallerin Bildirisine Sert Tepki gösterdi..

103 AMİRALİN 'DARBE ÇAĞRIŞIMLI BİLDİRİSİNE' POLAT’TAN SERT TEPKİ: HİÇ KİMSE BAŞKA HEVESLERİN PEŞİNE DÜŞMESİN

Emekli 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki gösteren AK Parti Bayburt İl Başkanı Polat: “Milletimiz “yeter artık söz de karar da milletindir” dedikten sonra hiç kimse başka heveslerin peşine düşmesin.” dedi.

Emekli 103 amiral Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yapılarak darbe imalı bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiriye devletin üst kademesi ve vatandaşlardan büyük tepki yağdı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, emekli amirallerin yayımladığı bu bildiriye sert tepki gösterdi.

“Demokrasilerde asli güç millettir, milli iradedir” ifadelerini kullanan Başkan Polat, Cumhuriyet idaresi kurulduğundan bugüne kadar meclisimizin tepe noktasına “hakimiyet Bila-kayd ü şart milletindir” kaydı düşülmüştür. Bugüne kadar iradenin millette olmasına razı olanlar ve olmayanlar olmuştur.” dedi.

Darbe heveslilerinin milli iradenin seçtiği Adnan Menderes’i 27 Mayıs 1960’da astığını hatırlatan İl Başkanı Polat konuşmasında şunları kaydetti: “Siyasi tarihimizi incelediğimiz zaman “Yeter artık söz de karar da milletindir” diyen Adnan Menderes’i 27 Mayıs 1960’ta o günkü vesayet odakları ve darbe heveslileri başbakan ve bakanları seçilmiş olmalarına bakmadan asmışlardır maalesef. Daha sonraki süreçte siyasi tarihimize baktığımızda 27 Mayıs sonrasında, 12 Mart muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat postmodern darbesi, 27 Nisan e-muhtırası gibi oyuncak darbe heveslilerinin çalışmaları ve son olarak herkesin hatırladığı 15 Temmuz 2016’daki, milletin topuyla tüfeğiyle milleti vurmak isteyen şer güçlerin oyuncağı olmuş insanlar maalesef bu millete bedel ödetmeye gayret etmişlerdir. Vesayet odaklarından beslenenler darbe heveslileri maalesef iradenin millete teslim edilmesini hazmedememişlerdir.

Bugüne kadar bu savaş içten içe bazen de dıştan dışa devam etmiştir. 2002’den beri milli irade hakim olmaya gayret ederken, milli iradeyi tepe taklak etmek isteyen şer güçler, vesayet odakları, darbe heveslileri, ipi başkalarının elinde olan oyuncak insanlar maalesef sürekli idareyi rahatsız etmeye gayret etmişlerdir. 2010 yılında yaptığımız referandumla millet iradesi artık anayasal hak hakim olmuştur. O günden bu güne kadar idare devam ederken sağdan soldan gelen ufak tefek seslerle idare sürekli rahatsız edilmeye gayret edilmiştir. İşte dünde kendilerini güç odağı veya STK zanneden darbe heveslisi 103 oyuncak insan yürüyen sisteme adeta parmak sallarcasına güç gösterisinde bulunmaya gayret etmişlerdir.

Çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki millet artık iradesine sahip çıkma gücünü eline almıştır. Kendi hakkındaki kararı kendi verme lüksünü yaşamaya başlamıştır. Bundan sonraki süreçte de biz seçtiğimiz cumhurbaşkanına, seçtiğimiz hükümete sonuna kadar sahip çıkmaya gayret edeceğiz. Halkımız bunun kararını verdikten sonra “yeter artık söz de karar da milletindir” dedikten sonra hiç kimse başka heveslerin peşine düşmesin. Hiç kimse Türkiye’nin asayişini bozmaya heveslenen iç ve dış mihrakların maşası olmaya soyunmasın. Bugün millet iradesine parmak sallayanlar dünkü rahatlıkları ellerinden alındığından dolayı bugün huzursuzluklarını ortaya koymaya çalışmışlardır. Ancak boşuna heveslenmesinler. 15 Temmuz’da özellikle meydanlarda kurulmuş olan Cumhur İttifakı ile millet egemenliğine sahip çıkmıştır. Bundan sonrada sonuna kadar sahip çıkmaya devam edecektir. Egemenliğine ve milli iradeye sahip çıkan bu millete AK Parti Bayburt İl Teşkilatı olarak sonsuz selamlarımı iletiyorum.”