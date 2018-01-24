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Eller Mehmetcik için duaya kalktı..

Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı, Afrin'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın başarıyla tamamlanması için Fetih Suresi okutturdu.

Eller Mehmetcik için duaya kalktı..
24 Ocak 2018 Çarşamba 13:27
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Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı, Afrin'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın başarıyla tamamlanması için Fetih Suresi okutturdu. Türk Askerinin Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonu sonrasında ülkücüler askere manevi destek için bir araya geldi. Ülkücüler, Türk Ordusu'nun muzaffer olması için ellerini semaya açtı. İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programda Ulu Cami İmam Hatibi Zülküf Kocabey tarafından Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Programa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Bekir Kasap, Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Ötünç’ün yanı sıra çok sayıda genç katıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Ötünç, “Ülkücüler olarak Mehmetçiğe olan desteğimiz her zaman sürecektir. Hainler şunu iyi bilmelidir ki, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden her kim olursa olsun kahraman Türk Ordusu’nu her zaman karşılarında bulacaktır. Dualarımız Mehmetçiğimiz içindir. Cenab-ı Allah kahraman askerimizi korusun.” dedi.

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