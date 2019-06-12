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Ekmek 1.50 kuruş oldu..

Esnaf Odasından yapılan açıklamada, Ekmek Fiyat Tespit Komisyonu aldığı karar ile Bayburt’ta ekmek fiyatlarına 25 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Ekmek 1.50 kuruş oldu..
12 Haziran 2019 Çarşamba 17:56

            “Bayburt Ticaret İl müdürlüğü, Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayburt Belediyesi, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ile Bayburt Kahveciler, Otelciler ve Lokantacılar Esnaf Odasının temsilcilerinin katılımlarıyla 29.01.2019 Tarihinde 2. si toplanan Ekmek Fiyat Tespit Komisyonunda üyelerin çoğunluğunun almış olduğu karara göre, ilimizde 250 GR. ekmek fiyatının 1.50 TL olması yönünde karar alındı.

           Türkiye Fırıncılar Federasyonun 29.01.2019 Tarih ve 026 Sayılı görüş yazısı ve Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 29.05.2019 Tarih ve 421.06 sayılı görüş yazısı da dikkate alınarak ilimizde Ekmek fiyatları, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı Yönetim kurulunun 11.06.2019 Tarih ve 12 sayılı kararın 1.Maddesi gereği 13.06.2019 Tarihinden itibaren 250 gr 1.50 TL olarak uygulanmaya başlayacaktır.”

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